El llanto de un campeón: conmovedora entrevista a Zaracho, de Racing

Matías Zaracho fue uno de los jugadores más importantes de Racing en esta temporada y este domingo consiguió su primer título con La Academia. Al término del encuentro, el volante habló con 'TNT Sports' y rompió en llanto en plena entrevista.

"Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Mi familia que siempre estuvo ahí desde que empecé a jugar, a mi mamá, papá, hermanos, amigos que siempre estuvieron ahí. Se lo dedico a ellos y a mi hija, que siempre peleó por ella", dijo en medio de sus lágrimas.

Zaracho fue uno de los jugadores habitualmente titulares en de Racing en esta campaña y jugó 22 partidos en esta temporada, en los que celebró 3 goles.

"He pasado por muchas cosas. Ahora se me pasa por la cabeza las veces que fui a entrenar en el colectivo lloviendo y siento que está dando frutos todo. Se me están cumpliendo sueños", contó.

El joven atacante de 21 años es uno de los mejores jugadores jóvenes de Argentina y con este título se convierte en los futbolistas a seguir para el futuro.