'Tuve coronavirus durante 60 días': duro relato de jugador contagiado

El defensor uruguayo con actualidad en en ACF Fiorentina, contó la difícil situación que vive en Italia debido a la pandemia del covid-19. El jugador manifestó que fue dado de alta hace pocos días tras durar con el virus cerca de dos meses.

"Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir", informó Cáceres a través de un ‘en vivo' realizado en su cuenta de Instagram.

"Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos exámenes consecutivos y me siento un hombre nuevo", señaló el uruguayo de 33 años quien además señaló que notó los primeros síntomas de una gripe a principios de marzo, cuando fue titular en el último partido disputado por su club en la Serie A ,entre Udinese-Fiorentina.

Cáceres fue diagnosticado con el virus el pasado 7 de marzo y luego de dos tes realizados fue dado de alta, y por ende podrá volver a entrenarse individualmente en el centro deportivo del Fiorentina.