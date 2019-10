No les alcanzó: los exfutbolistas que se ‘quemaron’ en las elecciones

Las elecciones para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, asambleas y JAL, dejaron felices a los ganadores, que regirán al país en sus diferentes puestos por los próximos años. Pero también dejaron a mucha gente decepcionada por la derrota política, pues se rajaron en las urnas.

Muchos fueron los aspirantes y pocos los escogidos. Y entre los que quisieron tener una experiencia en la política colombiana se destacaron dos exfutbolistas, que incluso vistieron alguna vez la camiseta de la Selección Colombia, y que quisieron aprovechar su reconocimiento para trabajar por y para la comunidad.



Sin embargo, ambos candidatos al Concejo, en sus diferentes departamentos, se ‘quemaron’, no obtuvieron los votos suficientes y tendrán que esperar otra oportunidad para entrar en la política.



Así, Martín Arzuaga fue uno de los aspirantes al Concejo en Barranquilla, pero no logró quedar elegido. El candidato de Cambio Radical obtuvo 2.535 votos, que no alcanzaron para llegar a los altos cargos; sin embargo, el ‘Toro’, exdelantero del Junior, agradeció el apoyo de los ciudadanos barranquilleros.



Otro que no alcanzó a ser elegido fue Jamell Ramos, lateral que jugó en Medellín y Santa Fe entre otros. El exfutbolista fue candidato al Concejo de Sabaneta, en Antioquia, pero apenas se ganpo la confianza de 395 votantes, una cifra que no le permitió llegar muy lejos.