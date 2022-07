Mario Balotelli cambiaría nuevamente de equipo: modesto club lo busca

Mario Balotelli vuelve a ser noticia en territorio europeo. Se avecina un cambio de aires, pero no precisamente para regresar al fútbol de élite.



El presidente del Sion suizo, Christian Constantin, confirmó este viernes que llevan varias semanas en conversaciones con el delantero italiano y sus agentes para completar su traspaso de cara a la próxima temporada, aunque de momento no reveló el estado de las negociaciones.



"Hoy me resulta imposible dar un pronóstico sobre nuestras posibilidades de éxito, queríamos mantener la discreción, pero es evidente que la noticia ha saltado en Italia, por tanto eso es una señal de que el interés es mutuo", dijo el presidente del Sion en declaraciones al diario suizo Blick.

El veterano ariete de 31 años, que militó la pasada campaña en el Adana Demirspor turco, ha confirmado su intención de cambiar de aires y por el momento la opción más cercana, a la que también apuntan desde medios italianos, es la de recalar en territorio helvético.



El Sion es el club mejor posicionado para hacerse con los servicios de "Súper Mario", que en su última travesía en Turquía dejó una cuenta de 19 goles y 6 asistencias en 33 partidos disputados.



La semana pasada saltaron las alarmas cuando en su cuenta personal de Instagram lanzó una encuesta con la bandera de España en la que parecía vincular su futuro con un club de LaLiga. En España e Italia se le relacionó con el Valencia de su compatriota Gennaro Gattuso, pero el club del cantón de Valais presentó oficialmente una oferta por él y se encuentran en la cabeza de la carrera, según confirmó su presidente.



El director deportivo del Sion, Barthélémy Constantin, afirmó que ya trataron de acometer su fichaje en 2016, antes de que firmara por el Niza francés.



En el laureado palmarés del delantero figuran un triplete con el Inter de Milán en 2010 cuando se proclamó campeón de la liga italiana, la Copa de Italia y la Liga de Campeones a las órdenes del portugués José Mourinho, mientras que en su periplo por Inglaterra ganó un título de liga y una FA Cup con el Manchester City.