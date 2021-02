Boca, orgulloso, presenta estelar fichaje: ¡se salvan los colombianos!

Y llegó Marcos Rojo a Boca Juniors. El club lo presentó este martes y no ahorró esfuerzos para hacerlo sentir en casa desde el primer momento.

'Chelo' Delgado y el presidente Jorge Ameal acompañaron al defensor, quien lucirá la camiseta número 6.



Rojo dijo que llegar a La Bombonera era un sueño suyo pero especialmente de su padre, reconocido hincha del club, y que es una oportunidad soñada después de varios años en Manchester United.



La clave, según contó, fue Riquelme: "esto de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina el más grande, uno de los más grandes del mundo. Siempre es lindo. Hablaba con el DT de la forma de juego. Salir a buscar todos los partidos. Es salir a ganar cada fin de semana. Román me llamó el año pasado. Cuando vine en diciembre, me volvió a llamar, que la oportunidad estaba y me quería. Empezamos a trabajar con mi representante y la gente del club. Con Estudiantes he hablado. Cuando estaba la propuesta de Boca, me llamó Verón. Agradecido a la gente de Estudiantes. Hoy me toca defender esta camiseta"







La buena noticia para los colombianos es que, según las palabras de Rojo, ya habló con el técnico Miguel Russo sobre la posición en la que jugará.... que no es la de Fabra, Campuzano, Villa o Cardona.



"Tuve la suerte de charlar con Miguel. Me había cruzado con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía. Me dijo que me va a utilizar como central. Está bien, la conozco mucho y me gusta. También lo puedo hacer de lateral. Mi viejo estaba contento. Fue un día largo. Aprovecho a saludar a mi mamá. Mi viejo estaba muy contento y no paraba de abrazarme, quería venir a la cancha", explicó.