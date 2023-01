Al Nassr va por un icónico alemán: baraja otro millonario contrato

El Al Nassr no se detiene y quiere seguir sorprendiendo a nivel mundial con fichajes atrayentes para poner en lo alto el nombre de la liga de Arabia Saudita en el mundo. No solo con Cristiano Ronaldo que fue el bombazo del mercado saudí, sino también por los intereses en nombres como Sergio Busquets, Sergio Ramos, Mauro Icardi, entre otros con mucho recorrido en el fútbol europeo.



Así como los anteriormente mencionados, la ambición del Al Nassr no se detiene y estarían buscando a Marco Reus. El volante alemán, ídolo e ícono del Borussia Dortmund tiene contrato con el elenco teutón hasta el verano de 2023 y por esta razón, los saudíes quieren golpear el mercado con el teutón y el cambio de aires en Reus podría ser una alternativa a sus 33 años de edad.

Para el Al Nassr en estos momentos firmar extranjeros tendría más consecuencias como la que percibió Vincent Aboubakar que fue cesado por la llegada de Cristiano Ronaldo. No obstante, la ambición del club de Arabia Saudita no les 'importaría' si es para reforzarse con estrellas mundiales como Marco Reus en este caso que suena y mucho. De hecho, ya se habla de condiciones en el contrato, y, aunque sería millonario, no le pisaría ni los tobillos a Cristiano que ganará 200 millones de euros por temporada.



Hoy por hoy, en el Borussia Dortmund, Marco Reus gana 12 millones de euros, algo que se superaría en el Al Nassr. Sin embargo, los medios en Alemania mencionan que habrá acercamientos por parte de los directivos para renovar a la leyenda viviente del club. Sebastien Kehl espera reunirse con Marco Reus para acercar su posible renovación con el club. Si Reus desea ampliar su contrato con los alemanes, tendrá una reducción salarial con respecto a lo que estaba devengando.