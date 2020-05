Premonición de Marcelo Gallardo que se volvió viral en redes sociales

En redes sociales se hizo viral una entrevista realizada a Marcelo Gallarado a sus 24 años, cuando jugaba en el AS Mónaco, en la cual hizo una premonición sobre su futuro como técnico de River Plate.

"Me gustaría jugar con muchos. Soñando un poco, con jugadores que he jugado, me gustaría terminar con todos los pibes que salimos del club como Matías (Almeyda), Crespo, Ortega. Con todos ellos. Con Aimar, Saviola. Formar un River con todos los que salieron y que dieron tantas satisfacciones... Me gustaría ser yo el DT”. precisó el ‘muñeco' en aquella declaración para el programa Mar de Fondo.

Gallardo, tomó las riendas como entrenador del conjunto de Núñez en el 2014 y tuvo el placer de dirigir a Saviola y a Pablo Aimar en el fin de sus carreras, tal como lo había soñado.



Como técnico de River Plate, Marcelo Gallardo ha conseguido 11 títulos, entre los que se encuentran dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana.