Marcelo Gallardo da pistas de próximo club y las exigencias que busca

El técnico argentino Marcelo Gallardo y que recientemente triunfó en River Plate, sigue sin club para volver a dirigir y la expectativa sobre su futuro es alta, pues aún no se sabe con exactitud en dónde se ubicará el popular ‘Muñeco’.

Tras varios meses sin dirigir en un partido oficial (estuvo como DT de Al Nassr en amistoso vs PSG), Marcelo Gallardo dejó su silencio a un lado y habló de lo que busca como entrenador, dejando claras sus ambiciones para elegir correctamente al club que dirija.



En una entrevista con Athletic, Gallardo mencionó que buscará un club donde pueda sentirse especial y encuentre todos los condimentos que encontró en River Plate y para ello deberá estudiar bien las propuestas que lleguen para aceptar la mejor opción.



“El próximo paso en mi carrera tiene que estar relacionado con un sentimiento, encontrar la conexión adecuada, el lugar donde pueda transmitir mis ideas. No soy el tipo de persona que irá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, continuaré con lo que estoy haciendo ahora”, mencionó Gallardo.



De igual manera, dejó claro en caso de no encontrar ese espacio, buscará otros objetivos y se puso un tope en cuanto al tiempo que le dedicará a ser director técnico, dejando saber que será un plazo de seis a ocho años como máximo.



“Tal vez dirija por seis, siete, ocho años más y luego intente otra cosa. Esa es una visión que tengo para los próximos años. Voy a ver cómo me siento en cada momento y disfrutarlo”, finalizó Gallardo.