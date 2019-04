Maradona, siempre polémico: ahora le dedica sus triunfos a Maduro

Cada vez que habla Diego Maradona genera polémica, pero ahora la sacó del estadio. El ex futbolista mostró una vez más su deficiencia mental al dedicar el triunfo de su club Dorados de Sinaloa en México a Nicolás Maduro, el dictador venezolano.

Además, el díscolo ex jugador, en la misma línea de los que apoyan al usurpador del poder en Venezuela, criticó a Estados Unidos y al presidente Donald Trump.



Dorados de Sinaloa ganó el domingo 3-2 a Tampico Madero en partido correspondiente a la decimotercera jornada del torneo Clausura de la división de ascenso en México. "Este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que están sufriendo, que los sherifs del mundo, que son estos yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo se creen que nos pueden llevar por delante, no, a nosotros no", dijo Maradona en rueda de prensa tras el partido.



Venezuela quedó sumida en una crisis política cuando Juan Guaidó se declaró presidente interino en enero invocando artículos de la Constitución, tras acusar a Maduro de ganar su reelección en comicios fraudulentos. El líder opositor recibió apoyo de decenas de países de América, incluido Estados Unidos, y Europa, que desconocen a Maduro.



Maradona, quien llevó a Argentina a ganar el Mundial de 1986, es director técnico de Dorados desde septiembre del 2018, y es afín al proyecto político que lideró durante 14 años el fallecido presidente Hugo Chávez y que heredó Maduro.