¡Qué presentación! Khaby Lame anuncia el refuerzo estrella de Juventus

Juan Guillermo Cuadrado tiene un nuevo 'panita' en Juventus: Manuel Locatelli. El mediocampista formado en el AC Milán, con pasado reciente en Sassuolo, fichó por la Vecchia Signora tras una brillante Eurocopa con Italia, en la que, además de levantar el trofeo, fue catalogado como una de las 'revelaciones' de la competencia.

La llegada del volante de 23 años a Turín fue particular, y no por los 35 millones de euros que pagaron por el jugador, sino por la forma especial en la que lo presentaron. ¡Genios!



A través de las redes sociales oficiales, Juventus anunció el fichaje de Locatelli, con el 'pequeño' detalle que fue el TikToker, Khaby Lame, quien presentó a la gran estrella del conjunto bianconeri.



Khaby Lame, de 21 años, es un senegalés que vive en Italia y es reconocido a nivel mundial por los videos que sube en sus redes sociales, en los cuales no habla y explica una 'forma sencilla' para hacer las cosas. En Tik Tok, el joven registra más de 103 millones de seguidores, una cifra que no deja de crecer y lo ha llevado a la fama, pues pasó de ser un obrero común a ser un millonario gracias a las plataformas digitales.