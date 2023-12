Infortunio en final de Mundial: Manchester City vs Fluminense EN VIVO

Manchester City y Fluminense deciden al campeón del Mundial de Clubes 2023, en duelo con protagonismo colombiano: Jhon Arias es titular.

TERMINA EL PRIMER TIEMPO. MANCHESTER CITY 2- FLUMINENSE 0 Dos errores capitalizaron los británicos, mientras los brasileños sufren para encontrar caminos limpios a puerta rival. No desentona Jhon Arias.



Minuto 41- Fenomenal atajada de Fabio al potente remate cruzado de Grealish



Minuto 39- ¡Ederson le niega el gol a Arias! Cabezazo perfecto abajo pero se estira el brasileño y la saca en la raíz del palo. El tiro de esquina lo generaba el mismo colombiano



Minuto 37- Remata casi desde la mitad de la cancha Cano al ver a Ederson levemente fuera.. le falta una pizca de dirección al intento



Minuto 32- Pausa para hidratación



Minuto 31- Ataca con toda la artillería el City, una amenaza cada vez que se acerca. Fluminense gana sin ser el mejor, muy a su estilo.



Minuto 26- ¡Gooooolllll de Manchester City!!! Gran pase de Rodri a Foden pero el remate se estrella en el zaguero Nico de Fluminense y descontrola al portero Fabio



Minuto 22- Dura marca de Arias sobre Grealish, le sancionan la falta y viene un peligroso balón cruzado al área brasileña



Minuto 19- Es muy sacrificado el trabajo de Arias, va casi contra su arco a recuperar pero aparece siempre para el pase profundo y en el pique crea problemas al City



Minuto 16: ¡Qué mala fortuna Fluminense! Hermoso pase profundo a Cano, pitan penalti por falta de Ederson pero pillan al argentino una pizca adelantado.. todo anulado por fuera de lugar



Minuto 13- Lujito de Marcelo en recuperación ante Walker, pero luego Lewis le comete falta



Minuto 11- Elevadísimo intento de Keno que no asusta a Ederson, aunque neutraliza Fluminense en algo el vértigo de su rival, al quitarle el balón en este tramo



Minuto 8: Le cuesta a Fluminense encajar el golpe, alguna proyección veloz de Arias y poco más, mientras City presiona alto y confunde a los brasileños



Minuto 1: ¡Goooooollll de Manchester City! Pitazo y gol de los ingleses, remate furioso de Ake se estrella en el palo y como cazador apareció Julián Álvarez para meterla de pecho



Show musical en la previa al inicio del juego en King Abdullah Sports City de Arabia Saudita





Alineaciones confirmadas



Así va Manchester City:

Así va Fluminense, con Arias firme:

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O MANCHESTER CITY, NA GRANDE FINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES FIFA. VAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/5oodasxAwx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 22, 2023

Ausencia de Haaland



El goleador noruego llegó lesionado de un pie al Mundial y, como hay una norma de la FIFA que obliga a que solo los 23 jugadores inscritos en la semifinal pueden jugar la final, se quedaron fuera Haaland, Kevin De Bruyne y Doku.



Antecedentes



Manchester City espera mantener buena racha de equipos ingleses, pues los finalistas acabaron siendo campeones en las dos ocasiones previas: Chelsea en 2021 (2-1 vs Palmeiras) y Liverpool en 2019 (1-0 vs Flamengo).



Para Fluminense es la ocasión de la revancha brasileña. La inspiración son las tres veces que equipos de ese país vencieron a europeos: Sao Paulo en 2005 (1-0 vs Liverpool), Internacional en 2006 (1-0 vs Barcelona) y Corinthians en 2012 (1-0 vs Chelsea). De esa última gesta pasaron ya más de diez años.