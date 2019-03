'Te voy a mandar al hospital': la amenaza de Makelele a Ronaldinho

¿Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha? No para el veterano Claude Makelele, quien concedió una entrevista al periodista William Gallas, en la que contó detalles de su larga carrera como jugador y su brillante paso por la selección de Francia (subcampeón, 2006).

En el programa 'Transversales de RMC Sport', el hoy entrenador recordó, entre otras cosas, su duelo con el brasileño Ronaldinho.



En uno de sus duelos por la Champions League, Makelele le lanzó una amenaza: "Prefiero que me regatees de buenas maneras. Pero esos trucos tuyos de PlayStation... Te voy a enviar al hospital. ¿Sabes lo que hizo? Me dio el balón y me pidió perdón", comentó el exfutbolista.



¿Por qué tan irritable el francés? Por detalles como estos: