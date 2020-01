Lukaku confiesa crisis con Conte: 'me llamó basura delante de todos'

Romelu Lukaku habló sin tapujos de su tensa relación con su entrenador en el Inter de Milán, Antonio Conte.

En una entrevista para Sky Sports, el belga comentó que ha sufrido la reconocida ira del italiano en carne propia: "Él te dice a la cara si estás bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me estaba diciendo que era basura delante de todos y que me quitaría a los cinco minutos si lo volvía a hacer", dijo.



Lo que para algunos sería un irrespeto imposible de dejar pasar, para Lukaku fue un llamado de atención muy útil: "Hirió mi confianza, pero al mismo tiempo me despertó. Se lo hace a todos, no importa el jugador que seas. Para él todos son iguales".



De hecho, según él, en la plantilla en general se toman bien estos regaños públicos: "Justo después jugamos el derbi de Milán y disputé uno de mis mejores partidos de la temporada", añadió.