Luis Suárez apunta a gigante brasileño: días claves con representantes

El futuro de Luis Alberto Suárez está en el limbo. Se confirmó su salida del club de sus amores en Uruguay, una vinculación que iba hasta después de que finalizara el Mundial que terminó en fracaso para el oriental ex Barcelona y Atlético de Madrid. A partir de ese momento, se empezó a especular mucho sobre el futuro que podía tener Suárez, y aparecieron rumores. Uno de ellos fue el de la Major League Soccer que lo ponían en el LA Galaxy.

No obstante, todavía, antes de finalizar el 2022, no hay nada cierto, y es por esta razón que otras ligas también están al pendiente de Luis Alberto Suárez. Hace unos meses, todo estaba hecho para que el delantero fuera el nuevo flamante delantero de la Major League Soccer, liga que se ha caracterizado bastante por romper mercados y fichar a los jugadores más importantes del mundo. Suárez no sería la excepción. Todavía no hay nada escrito ni dicho, y el ‘Pistolero’ podría dar un giro a lo que se rumoreaba.



Durante los últimos meses, apareció el interés también de equipos sudamericanos que quieren contar con Luis Alberto Suárez. La Liga de Brasil ha estado pendiente y es el Gremio de Porto Alegre, uno de los varios campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana el que ahora quiere aprovechar que la Major League Soccer se ha dormido en los laureles y buscarán la manera de sellarlo en las próximas semanas.



El nuevo presidente del Gremio de Porto Alegre, Alberto Guerra ha enfatizado en la importancia de reforzarse con una flamante contratación como lo es Luis Suárez. Dentro de las negociaciones está Paulo Caleffi, vicepresidente del club, quien se ha encargado de intentar cerrar las opciones con éxito. Caleffi mantuvo que se vienen semanas claves para definir el futuro de Luis, “vamos a tener una conversación con el representante de Luis Suárez. Aunque se ha publicado varias veces que ya nos hemos reunido, esta conversación definitiva aún no se ha producido. Lo que pasó fueron algunas señales. Será esta semana cuando se produzca la reunión definitiva”.



Por último, el presidente Alberto Guerra puso un ejemplo con otro jugador charrúa como lo fue Edinson Cavani al que intentaron firmar, pero dio largas que no pueden repetir con Luis Suárez. “Lo que les puedo dejar claro a los hinchas del Gremio, por la responsabilidad que tenemos, es que el fichaje no se convertirá en una telenovela, como pasó con otro jugador uruguayo (Cavani). En este que este caso la posible llegada de Suárez tendrá una conclusión a finales de esta semana, ya sea para un lado o para el otro”.