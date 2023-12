Brutal confesión de Suárez: 'tomando pastillas y me pincho para jugar'

El uruguayo Luis Suárez hizo una impactante confesión sobre lo que ha padecido desde su salida del FC Barcelona por culpa de un problema de rodilla.

El uruguayo habló del intenso dolor que padece y que le confesó a Gremio, equipo del que se despidió este fin de semana.



“No le podía mentir o robar al club. Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me lo decía, que me podía quedar, jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir, soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”, confesó en charla con la radio uruguaya Sport 890.



Solo su círculo íntimo conoce el día a día: “Eso para mí no tiene precio, que ellos supieran el esfuerzo que yo estaba haciendo, tomando pastillas y pinchándome para poder jugar, pero porque soy profesional y me comprometí con Gremio para intentar hacer lo mejor posible. Eso para mí va a quedar siempre marcado. Ellos saben el esfuerzo que hice para que Gremio volviera a la Libertadores”, dijo.



“Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. Mi mujer me pregunta cada mañana: ¿estás bien, te pasa algo? Porque cada mañana es una ‘mancada’, como dicen acá. Es muy difícil para mí. Pero soy muy cabeza dura y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar”, agregó Suárez, que esta temporada jugó 52 partidos con Gremio.



¿El retiro? “No es fácil decir basta. El jugador de fútbol no está preparado para el retiro, son momentos complicados. Terminó el Mundial del año pasado y yo pensé que había terminado mi etapa en la Selección, y por ser cabeza dura volví a jugar en la Selección. Luis Suarez es así, es cabeza dura. Pero me tengo que sentir orgulloso que por ser así he disfrutado de grandes momentos en el fútbol como he disfrutado este año en Gremio”, apuntó.



Sobre la posibilidad de ir al Inter Miami, con Lionel Messi, dijo que ahora no tiene “ninguna prisa” y solo quiere disfrutar de unas vacaciones con su familia.