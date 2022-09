¡Giro en futuro de Luis Suárez! Tendría nuevo equipo después de Catar

El regreso de Luis Alberto Suárez a su natal Uruguay fue de lo más esperado por los hinchas del Club Nacional. Uno de los equipos más grandes de la nación, y con un bagaje importante en competencias internacionales del continente. Suárez, que volvió al conjunto que lo vio nacer futbolísticamente 16 años después causó revuelo en la afición.

Una amenaza completa es Luis Suárez, el ‘Pistolero’, que brilló en Europa en Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, regresó a Nacional de Uruguay. En su contrato, se dijo que sus servicios iban hasta el final del campeonato uruguayo, así las cosas, el 30 de octubre, fecha en la que finaliza la Primera División de dicho país, la relación contractual de Suárez culminará oficialmente.



José Fuentes, presidente de Nacional comentó en el Canal 10 de Montevideo, “termina el campeonato y Luis Suárez se irá de Nacional. No voy a generar falsas expectativas”, a su vez, agregó que eso fue lo que pactaron cuando Suárez firmó con el club, “Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y, cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez, así fue como lo arreglamos”.



Con el pasar de los días, aparecieron rumores que ponían a Luis Suárez lejos de Uruguay, pues si no es con Nacional, seguramente no firmaría con otro club. Por ello, sonó fuertemente la MLS, que, de hecho, la liga de Estados Unidos lo estaba pretendiendo cuando estaba en el Atlético de Madrid.



Luis Suárez está más que enfocado con la Selección Uruguay, con la que disputará su último Mundial en Catar. Una vez finalice el torneo que paraliza a todo el mundo, Suárez llegará a su nuevo club, del que se menciona que será el LA Galaxy de la Major League Soccer, al parecer el charrúa ya ha mantenido conversaciones con el equipo californiano.