¡Qué joyita! Presidente de histórico club pagará prisión domiciliaria

¡Gran polémica en territorio europeo! Nuevo capítulo de corrupción dirigencial. El expresidente del Benfica Luís Filipe Vieira permanecerá en prisión domiciliaria hasta que haga efectiva una fianza de tres millones de euros para no ingresar en la cárcel, tras ser detenido el pasado jueves en la operación "Tarjeta Roja" y ser acusado de delitos fiscales y blanqueo de capitales.



Tras ser interrogado este sábado por el juez que instruye el caso, la Fiscalía pidió una fianza de 3 millones de euros para que el ya expresidente del Benfica no ingrese en prisión, por lo que le han dado un plazo de 20 días para depositar el dinero y, mientras tanto, estará en arresto domiciliario.



En la operación también fueron detenidos su hijo, un empresario accionista del club y un agente de fútbol, que tendrán que depositar en un plazo de 20 días una fianza de 600.000 euros, 2 millones de euros y 300.000 euros, respectivamente, para no ingresar en la cárcel. Además, los cuatro no podrán comunicarse entre sí, tal como solicitó el Ministerio Fiscal.



El viernes, el exmandatario del Benfica, de 72 años y que ocupaba el cargo desde 2003, renunció a sus funciones y la presidencia ha sido asumida por el exfutbolista Rui Costa, hasta ahora vicepresidente. La operación pretende esclarecer posibles negocios fraudulentos de más de 100 millones de euros.