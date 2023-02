El colombiano que borró a Messi en The Best: ni en cuenta lo tuvo

Lionel Andrés Messi Cuccittini se convirtió en el mejor jugador del mundo en el 2022 obteniendo por segunda vez en su carrera deportiva el Premio The Best que en 2019 también obtuvo, igualando así a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski que también han ganado dos de estos importantes galardones en pasados años. Una noche pintada de albiceleste completamente con Lionel con este premio, Lionel Scaloni como mejor director técnico y Emiliano el 'Dibu' Martínez que consiguió la gloria como el mejor portero del año por lo hecho en el Mundial de Qatar.

Tanto Lionel Messi como Lionel Scaloni y Emiliano Martínez tuvieron que enfrentar a grandes colegas en sus roles. Messi tuvo que batallar con un compañero como Kylian Mbappé y Karim Benzema. Scaloni con directores técnicos de reconocimiento mundial como lo son Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, y por su parte, Emiliano venció a Thibaut Courtois y otra revelación del Mundial de Qatar como Yassine Bounou de Marruecos.



Los capitanes de las selecciones y los directores técnicos de los combinados nacionales tuvieron la posibilidad de tomar protagonismo en las votaciones para elegir a los mejores jugadores, directores técnicos y arqueros en este Premio The Best. David Ospina de la Selección Colombia no dudó en elegir a Lionel Messi, pero sí 'defraudó' a Sudamérica escogiendo a Thibaut Courtois por encima de Emiliano Martínez y Carlo Ancelotti por encima de Lionel Scaloni. Néstor Lorenzo lógicamente sí se fue por los tres argentinos.

El 12 de enero de 2023, salieron los 14 nombres de los jugadores que estaban nominados a ganarse el premio a mejor jugador. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Julián Álvarez, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinícius Jr, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Luka Modric, Neymar y Mohammed Salah competían para estar el 10 de febrero en el top 3.



El trabajo de los directores técnicos de selecciones y sus respectivos capitanes era votar por sus tres candidatos para finalmente, el 10 de febrero definir los tres jugadores capacitados para optar para el premio el 27 de dicho mes. Por esta razón, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema fueron elegidos por más votos y fue el argentino quien le ganó a los franceses.



Pero, curiosamente cuando salieron a la luz los votos de los directores técnicos y capitanes, aparecieron los primeros votos de un estratega colombiano. Se trata de Luis Fernando Suárez del combinado nacional de Costa Rica. Solo pocos entrenadores de distintas naciones no eligieron a Lionel Messi en una de sus tres opciones, y uno de ellos es el mundialista Suárez.



Luis Fernando Suárez antes del 10 de febrero decidió sus tres candidatos para el Premio The Best donde borró completamente a Lionel Andrés Messi y no lo tuvo en cuenta en sus votaciones. De hecho, a Kylian Mbappé tampoco lo tuvo en consideración después de un Mundial perfecto y lleno de récords completamente rotos por el francés. Sus tres jugadores fueron Robert Lewandowski como el primero, Karim Benzema como segundo y Kevin De Bruyne como el tercero y de ahí solo uno se metió al top 3 final para optar por el reconocimiento como lo fue Benzema.