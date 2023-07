¿El reemplazo de Sebastián Villa? Boca Juniors anunció nuevo refuerzo

Sebastián Villa está en la rampa de salida de Boca Juniors luego de ser declarado culpable en un caso de violencia de género en contra de su expareja. El 'Xeneize' le busca equipo al extremo colombiano, que interesa en Emiratos Árabes y Arabia Saudita, sin embargo, no se ha arreglado nada debido a que tendrían que renovar su contrato antes de cederlo y no dejar que se vaya en condición de libre, afectando la economía del club. El jugador ya sabe que no será tomado en cuenta por Jorge Almirón y liberaría un cupo de extranjero.



Mientras se define su situación, Boca entabló negociaciones con varios atacantes para suplir su puesto y este martes confirmó la llegada de uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme, vicepresidente del equipo y director deportivo.

Se trata de Lucas Janson, extremo argentino de 28 años con último pasado en Vélez Sarsfield. El futbolista se convirtió en el segundo refuerzo del club, que hace unos días también concretó la llegada del defensor Lucas Blondel.



La llegada de Janson, además, abre la puerta para el arribo de Edinson Cavani, que hace unas horas llegó a un acuerdo de palabra para desvincularse del Valencia de España pues aceleraría la salida del colombiano y permitiría la inscripción del uruguayo.