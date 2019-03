Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana habrán varios encuentros importantes para observar, en Colombia, Francia, Inglaterra, España, Italia y muchos más.



Como es costumbre en FUTBOLRED le traemos los mejores partidos de este fin de semana.

Viernes 8 de marzo



2:30 p.m. Juventus vs Udinese (Liga de Italia)



​2:30 p.m. Werder Bremen vs Schalke 04 (Liga de Alemania)



3:00 p.m. Athletic de Bilbao vs Espanyol (Liga de España)



Sábado 9 de marzo



9:30 a.m. Bayern Múnich vs. Wolfsburgo (Liga de Alemania)



9:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Stuttgart (Liga de Alemania)



2:00 p.m. Mónaco vs. Bordeaux (Liga de Francia)



10:00 p.m. Southampton vs. Tottenham (Liga de Inglaterra)



12:30 p.m. Barcelona vs. Rayo Vallecano (Liga de España)



5:00 p.m. Millonarios vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia)



7:30 p.m. Boca Juniors vs. San Lorenzo (Liga de Argentina)



Domingo 10 de marzo



2:30 p.m. Fiorentina vs. Lazio (Liga de Italia)



3:00 p.m. Olympique de Marsella vs. OGC Niza (Liga de Francia)



11:30 a.m. Arsenal vs. Manchester United (Liga de Inglaterra)



2:45 p.m. Valladolid vs. Real Madrid (Liga de España)



6:00 p.m. Independiente Medellín vs. Santa Fe (Liga de Colombia)