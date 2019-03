Los partidos recomendados de FUTBOLRED para esta semana

Llega la primera fecha Fifa del 2019 con una interesante agenda de partidos de selecciones, algunos juegos oficiales como en Europa y otros amistosos alrededor del mundo, entre ellos el que disputará la Selección Colombia, en el estreno de Carlos Queiroz, contra su similar de Japón, el próximo viernes. También hay partidos de nuestra Liga.

Miércoles 20 de marzo

2:45 p.m. Alemania vs. Serbia (Amistoso internacional)

7:30 p.m. A. Nacional vs. Deportivo Cali (Liga de Colombia)



Jueves 21 de marzo

2:45 p.m. Bélgica vs. Rusia (Clasificación Uefa Eurocopa 2020)





Viernes 22 de marzo

5:20 a.m. Japón vs. Colombia (Amistoso internacional)

3:00 p.m. Argentina vs. Venezuela (Amistoso internacional)

9:15 p.m. México vs. Chile (Amistoso Internacional)



Sábado 23 de marzo

12:00 p.m. Brasil vs. Panamá (Amistoso Internacional)

2:45 p.m. España vs. Noruega (Clasificación Uefa Eurocopa 2020)

3:15 p.m. Pasto vs. Millonarios (Liga de Colombia)

5:00 p.m. Cúcuta vs. A. Nacional (Liga de Colombia



Domingo 24 de marzo

2:45 p.m. Holanda vs. Alemania (Clasificación Uefa Eurocopa 2020)

6:00 p.m. América vs. Jaguares (Liga de Colombia)

6:00 p.m. Santa Fe vs. Once Caldas (Liga de Colombia)