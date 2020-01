Mucho para ver: los recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

Comienza a normalizarse la actividad de las principales ligas en Europa por lo que el plato futbolero para este fin de semana es muy amplio y variado: Inglaterra, Francia, Italia y España, que no tendrá liga, pero sí Copa del Rey y la final de la Supercopa que disputarán los dos equipos más populares del mundo: Barcelona y Real Madrid. Además, hay que sumarle que el domingo comenzará el Torneo ESPN que sirve a cuatro equipos colombianos para medirse en plena temporada. Estos son los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana.

Viernes 10 de enero

2:45 p.m. Stade Rennais vs. Marsella | Liga de Francia | TV: ESPN 3



3:00 p.m. Sheffield United vs. West Ham United | Liga Premier de Inglaterra | ESPN

Sábado 11 de enero



6:00 a.m. Nástic vs. Real Zaragoza | Copa del Rey | TV: Directv Sports



7:30 a.m. Crystal Palace vs. Arsenal | Liga Premier de Inglaterra | ESPN 2



9:00 a.m. Cagliari vs. Milan | Serie A | ESPN 3



10:00 a.m. Manchester United vs. Norwich City | Liga Premier de Inglaterra | ESPN 2



10:00 a.m. Chelsea vs. Burnley | Liga Premier de Inglaterra | ESPN



11:30 a.m. Bourdeaux vs. Lyon | Liga de Francia | Directv Sports



12:00 p.m. Lazio vs. Napoli | Serie A | ESPN



12:30 p.m. Tottenham vs. Liverpool | Liga Premier de Inglaterra | ESPN 2



2:45 p.m. Inter de Milán vs. Atalanta | Serie A | ESPN

Domingo 12 de enero