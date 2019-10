Octubre futbolero: se definen finales, Champions y más juegos de lujo

El 2019 va muy rápido y ya solamente quedan tres meses para que se termine el año. Empezó octubre y en FUTBOLRED le resumimos para que se programe los mejores partidos que tendrá el mes.



En el mes de Halloween, se definirá una final, habrá partidos de Champions League y más juegos determinantes que usted no se puede perder.

1 de octubre

2:00 p.m.: Galatasaray vs. PSG (Champions League).



2:00 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Bayern Múnich (Champions League).



2:00 p.m.: Juventus vs. Bayer Leverkusen (Champions League).



7:30 p.m.: River Plate vs. Boca Juniors (Copa Libertadores -semifinal, ida-).



2 de octubre

2:00 p.m.: Barcelona vs. Inter (Champions League).



2:00 p.m.: Valencia vs. Ajax (Champions League).



7:30 p.m.: Gremio vs. Flamengo (Copa Libertadores -semifinal, ida-).



Jueves, 3 de octubre

11:55 a.m.: AZ Alkmaar vs. Manchester United (Europa League).



2:00 p.m.: Lazio vs. Rennes (Europa League).



2:00 p.m.: Arsenal vs. Standard Lieja (Europa League).



2:00 p.m.: Vitoria Guimaraes vs. Eintracht Frankfurt (Europa League).



6:00 p.m.: Tolima vs. Cali (Liga de Colombia).



6 de octubre



2:00 p.m. Sevilla vs. Barcelona (Liga de España).



1:00 p.m. Inter vs. Juventus (Serie A)



4:00 p.m. Nacional vs. Junior (Liga de Colombia)



5:00 p.m. Cali vs. América (Liga de Colombia)



9 de octubre



8:00 p.m. Junior vs. Cali (Liga de Colombia)



13 de octubre



Hora por definir, Cali vs. Santa Fe (Liga de Colombia)



Hora por definir, Millonarios vs. América (Liga de Colombia)



16 de octubre



Hora por definir, Tolima vs. Cali (Copa Colombia semifinal vuelta)



Hora por definir, Medellín vs. Pasto (Copa Colombia semifinal vuelta)



19 de octubre



9:00 a.m. Atlético de Madrid vs Valencia (Liga de España)



20 de octubre



10:30 a.m. Manchester United vs. Liverpool (Premier League)



Hora por definir, América vs. Nacional (Liga de Colombia)



Hora por definir, Junior vs. Millonarios (Liga de Colombia)



22 octubre



11:55 a.m. Galatasaray vs. Real Madrid (Champions League)



7:30 p.m. Boca vs. River (Copa Libertadores semifinal vuelta)



23 de octubre



11:55 a.m. Ajax vs. Chelsea (Champions League)



1:00 p.m. Inter vs Dortmund (Champions League)



7:30 p.m. Flamengo vs Gremio (Copa Libertadores semifinal vuelta)



Hora por definir, Millonarios vs. Santa Fe (Liga de Colombia)



26 octubre



6:00 a.m. Real Madrid vs. Barcelona (Liga de España)



8:30 a.m. Schalke 04 vs. Borussia Dortmund (Bundesliga)



27 de octubre



11:30 a.m. Liverpool vs. Tottenham (Premier League)



12:00 p.m. Roma vs. Milan (Serie A)



29 de octubre



Hora por definir, Chelsea vs. Manchester United (Copa de la Liga Inglaterra)



Hora por definir, Arsenal vs. Liverpool (Copa de la Liga Inglaterra)



30 de octubre



1:00 p.m. Napoli vs. Atalanta (Serie A)