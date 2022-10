Los mejores partidos del fin de semana: grandes clásicos europeos

Grandes clásicos adornan este fin de semana el fútbol europeo. Muchos colombianos también jugarán con sus equipos en las principales ligas del Viejo Continente.



Aquí los partidos recomendados:



Viernes 14 de octubre



2:00 p.m.: Rayo Vallecano vs. Getafe (Liga de España). Jugaría Falcao García.



Sábado 15 de octubre



8:30 a.m.: Frankfurt vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga). Santos Borré, a la expectativa.



9:00 a.m.: Fulham vs. Bournemouth (Premier League). Jefferson Lerma sería titular.



11:00 a.m.: Torino vs. Juventus (Serie A). Clásico con Juan Guillermo Cuadrado.



11:30 a.m.: Tottenham vs. Everton (Premier League). Dávinson Sánchez está disponible.



1:45 p.m.: Atalanta vs. Sassuolo (Serie A). Jugaría Luis Fernando Muriel.



2:00 p.m.: Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid (Liga de España).



Domingo 16 de octubre



8:00 a.m.: Leeds vs. Arsenal (Premier League). Regresa Luis Sinisterra.



8:00 a.m.: Manchester United vs. Newcastle (Premier League).



9:15 a.m.: Real Madrid vs. Barcelona (Liga de España).



10:30 a.m.: Liverpool vs. Manchester City (Premier League).



12:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Friburgo (Bundesliga).



1:45 p..m.: PSG vs. Marsella (Ligue 1). Luis Javier Suárez espera jugar el clásico.