¡Imperdibles! Los partidos recomendados para este fin de semana

Las ligas más importantes de europa han empezado la temporada 2019–2020, y este fin de semana trae partidos emocionantes, que dejarán ver cómo arrancan los equipos en su búsqueda por el título. Mientras que muchas otras ligas, en Suramérica, continúan con choque increíbles.



Las figuras del fútbol mundial empezarán a recorrer el camino que los lleve a la gloria. Muchos deben demostrar porqué han llegado a los distintos equipos, otros deben mejorar la imagen que dejaron después de la temporada pasada y otros, simplemente, intentaran revalidar los logros obtenidos en el curso anterior.



Viernes 16 de agosto

1:00 p.m. Bayern Munich vs. Hertha Berlin (Liga de Alemania): El campeón de la liga ‘teutona’ deben revalidar lo hecho la temporada pasada, y despejar cualquier duda sobre su técnico, Nico Kovac.



2:00 p.m. Athletic Club vs. Barcelona (Liga de España): En San Mamés, el equipo catalán debe empezar a revalidar su titulo de campeón, sin ayuda de Lionel Messi, que es baja por lesión.

Sábado 17 de agosto

10:00 a.m. Celta de Vigo vs. Real Madrid (Liga de España): El equipo de Zidane visita Balaídos, con una enorme presión tras una decepcionante temporada y una pobre pretemporada.



11:30 a.m. Manchester City vs. Tottenham (Liga Premier de Inglaterra): Imperdible choque entre el vigente campeón de liga y el actual subcampeón de Champions League.



6:00 p.m. Racing Club vs. River Plate (Liga de Argentina): Imperdible clásico, en el que el equipo de la banda cruzada, intentará revalidar su buen momento internacional en el plano local.

Domingo 18 de agosto

10:30 a.m. Chelsea vs. Leicester (Liga de Inglaterra): El equipo de Frank Lampard debe recuperarse rápidamente de su derrota en la Super Copa de Europa, ante un complicado Leicester.



5:00 p.m. Atlético Junior vs. Independiente Santa Fe (Liga de Colombia): El expreso rojo visita el Metropolitano de Barranquilla, con la necesidad de sumar de a tres, y empezar de la mejor manera con su nuevo técnico, Harold rivera.



6:00 p.m. Boca Juniors vs. Aldosivi (Liga de Argentina): El conjunto xeneize debe reponerse de una dura eliminación de la Copa Argentina a mitad de semana, liderados por el italiano Daniele De Rossi.



8:00 p.m. Deportivo Cali vs. Independiente Medellín (Liga de Colombia): El equipo de Pusineri recibe al poderoso de la montaña, que viene de eliminar a Millonarios a mitad de semana liderados por Germán Ezequiel Cano.