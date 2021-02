Con colombianos y sin ellos: los mejores partidos de esta semana

Esta semana está cargada de mucho fútbol: la Liga colombiana sigue su desarrollo y hay clásicos que hay que ver. Pero a los más aficionados les encanta que vuelva la Champions League, con un Barcelona vs. PSG como platillo principal.



También habrá Europa League, así como partidos de ligas como Inglaterra, con Everton, o de España, con Atlético de Madrid.



Habrá partidos en los que juegan futbolistas colombianos y en otros no habrá cafeteros. Se presentarán juegos por los principales canales deportivos de la TV, y otros tantos no irán televisados. Lo cierto es que en FUTBOLRED encontrará la mejor información acerca de los juegos más importantes de la semana.



(Vea acá la parrilla de televisión de la semana)



Lunes 15 de febrero

1:00 p.m.: West Ham vs. Sheffield United (Premier League)

2:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Arminia Bielefeld (Bundesliga)

3:00 p.m.: Chelsea vs. Newcastle (Premier League)



Martes 16 de febrero

3:00 p.m.: Barcelona vs. PSG (Champions League)

3:00 p.m.: Leipzig vs. Liverpool (Champions League)

6:00 p.m.: Patriotas vs. Alianza Petrolera (Liga BetPlay)

8:00 p.m.: Once Caldas vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay)



Miércoles 17 de febrero

1:00 p.m.: Levante vs. Atlético de Madrid (LaLiga de España)

1:00 p.m.: Burnley vs. Fulham (Premier League)

2:00 p.m.: Bucaramanga vs. Pereira (Liga BetPlay)

3:00 p.m.: Porto vs. Juventus (Champions League)

3:00 p.m.: Sevilla vs. Borussia Dortmund (Champions League)

3:15 p.m.: Everton vs. Manchester City (Premier League)

4:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Envigado (Liga BetPlay)

6:00 p.m.: Medellín vs. Boyacá Chicó (Liga BetPlay)

8:00 p.m.: Junior vs. Cali (Liga BetPlay)



Jueves 18 de febrero

12:55 p.m.: Estrella Roja vs. AC Milan (Europa League)

12:55 p.m.: Real Sociedad vs. Manchester United (Europa League)

12:55 p.m.: Sporting Braga vs. Roma (Europa League)

3:00 p.m.: Benfica vs. Arsenal (Europa League)

3:00 p.m.: Granada vs. Napoli (Europa League)

3:00 p.m.: Lille vs. Ajax (Europa League)

3:00 p.m.: Salzburgo vs. Villarreal (Europa League)

4:00 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. La Equidad (Liga BetPlay)

6:00 p.m.: Millonarios vs. Pasto (Liga BetPlay)

8:05 p.m.: América vs. Santa Fe (Liga BetPlay)



Viernes 19 de febrero

12:30 p.m.: Fiorentina vs. Spezia (Serie A)

3:00 p.m.: Wolverhampton vs. Leeds (Premier League)

3:00 p.m.: Real Betis vs. Getafe (LaLiga de España)