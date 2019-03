La polémica fiesta de los jugadores de Juventus con 60 modelos 

El técnico Massimiliano Allegri confirmó que sus jugadores organizaron una cena con modelos en un lujoso hotel de la ciudad de Turín, luego del partido en España contra Atlético de Madrid.

Mucho se ha hablado de este escándalo que envuelve a casi todo el plantel de la ‘Vecchia Signora’. A excepción de Andrea Barzagli y Federico Bernardeschi, todos los jugadores del equipo estuvieron en dicha fiesta según revista "The King".



“Los rumores han sido correctos, le di un poco de tranquilidad al ambiente. No soy un policía, soy un entrenador. Fue una cena donde se divirtieron y lo hicieron bien, entre otras cosas, luego ganamos, así que también trajo suerte”, dijo Allegri en rueda de prensa.



Por su parte, los hinchas no toman con tanta tranquilidad la actitud de los jugadores luego de haber perdido y comprometer el paso del equipo en Champions League. De igual forma en Italia califican como escandaloso esta situación ya que ante los ojos de los fanáticos ha sido un evento bastante excéntrico.