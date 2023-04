Mundial 2030: los 18 estadios de la Conmebol para organizar la Copa

La Conmebol centrará todos sus esfuerzos para impulsar la candidatura de Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile para organizar la Copa Mundial del 2030.



En los últimos días, la Confederación Sudamericana de Fútbol le dio un empuje decisivo a la posibilidad de que América del Sur organice el Mundial 2030, a 100 años de Uruguay 1930. Tiene argumentos sólidos de que puede darse. “Cree en grande”, es la consigna.



Con la necesidad de conseguir el Mundial 2030, Alejandro Domínguez, el presidente de la entidad, le habló directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Presidente Infantino, quiero apelar a proponerte a encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años. No es la Copa del 2030, esta es la Copa Centenario. La vida te dio la oportunidad y la suerte que seas vos el presidente. Que la FIFA, que el fútbol, nosotros, no cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Tenemos un momento histórico, si nos juntamos tenemos la oportunidad que FIFA se luzca. Queremos que cuentes con nosotros. Queremos el Mundial porque tenemos que honrar la memoria. Nos estamos preparando y vamos a estar listos”, comentó, cada día más suelto en las manifestaciones públicas.

¿Cuáles son los estadios elegidos?

Argentina: Monumental (83.000 espectadores), Mario Alberto Kempes (57.000), Único de La Plata (53.000), Madre de Ciudades (30.000), Libertadores de América (48.000), Malvinas Argentinas (42.000) y el Cilindro de la Academia (42.000).



Paraguay: Estadio Conmebol (60.000), Defensores del Chaco (45.000), General Pablo Rojas (45.000), Antonio Aranda (28.000) y Villa Alegre (16.000 con proyección a tener 45.000).



Uruguay: Centenario (60.000), Campeón del Siglo (40.000) y Gran Parque Central (34.000).



Chile: Nacional (48.000), Monumental de Colo Colo (43.000) y Ester Roa (33.000).



