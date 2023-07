Lionel Messi paralizó Miami: locura entre los aficionados

Una vez declarada la "Messimanía" en Miami y Fort Lauderdale después de la presentación del pasado domingo, este viernes ha servido para confirmar, en el día de su debut con el Inter Miami, que la fiebre por la estrella argentina sólo va en aumento.



Miles de personas se concentraron en los aledaños del DRV PNK Stadium desde horas antes, sumando al ferviente crecimiento de aficionados de Inter Miami también a los desplazados desde México para animar a Cruz Azul.

Y tanto locales como foráneos tenían un objetivo claro: hacerse con la camiseta rosa de Leo Messi, formando largas colas alrededor de la tienda oficial sin importarles el precio de 184.99 dólares por cada una de ellas.



"Cada persona que pasa por la caja se lleva una o dos. Es lo más vendido hoy junto a la bufanda conmemorativa de la Leagues Cup, que también se vende a buen ritmo", comentó a Efe una de las dependientas. Hace días que se colgó el cartel de "no hay billetes"; está todo vendido y a precios de oro. Las entradas más baratas se registraron a 291 dólares, pero el promedio que cada aficionado ha pagado es de 712 por estar en la grada en el debut de Messi.



Si se trata de ubicaciones especiales del estadio, la cantidad se dispara hasta casi 7.000 dólares, asientos especiales para millonarios o celebridades que han acudido al partido como Kim Kardashian, Tom Brady o LeBron James.





El propio club se ha movido rápido esta semana y ha montado dos gradas supletorias en los córners que aumentan en 2.000 asientos más la capacidad del estadio. Más aficionados, más apoyo al equipo y también más dinero para las arcas del club en estos primeros partidos de la Leagues Cup. ARGENTINA, MUY PENDIENTE La pasión que Argentina vive por Messi se vio reflejada también en la cobertura del partido, con los principales canales de televisión presentes en Fort Lauderdale no sólo este viernes, sino también en los días previos.



TYC Sports, ESPN, TN y Fox viajaron hasta Florida y lo hicieron con sus talentos principales para hacer programación especial en torno al debut de Messi ante Cruz Azul. Una cobertura a la altura de cualquier partido de la selección argentina. Federico Román, periodista de Infobae residente en Miami, ha visto cómo su volumen de trabajo se desbordaba esta semana.



"Estos días fueron bastante movidos. Todo cambió desde que anunciaron que Messi sería jugador de Inter Miami y aún más cuando llegó a la ciudad. Es la 'Messimanía'. Han venido medios de todos lados de Argentina, medios gráficos, televisivos, radiales… Se vive casi como una cobertura mundialista, lo equiparo a lo que viví en Brasil y Rusia", aseguró a Efe.



LOS HERMANOS MAS Y BECKHAM DISFRUTANDO Si la llegada de Messi al Inter Miami es un sueño hecho realidad para muchos aficionados, para los hermanos Mas, propietarios del equipo junto a David Beckham, supone también la materialización de una promesa lanzada cuando fundaron el club y que sonó a farol: "Aquí jugarán los mejores futbolistas del mundo".





Tanto Jorge como José Mas no perdieron la oportunidad de saludar al fondo de animación una hora antes del inicio del partido, en un ambiente mucho más "natural" que la locura vivida el pasado domingo en la presentación. Ambos se dieron un baño de multitudes y se llevaron una ovación de reconocimiento por sus seguidores. En un espacio más privado, Beckham esperó al inicio del encuentro desde su palco privado. Se le veía nervioso, ansioso por ver al final debutar a la primera estrella de su club. Se sacó la chaqueta y se desahogaba charlando con los presentes en el interior de su "box VIP".



EL DEPARTAMENTO DE PRENSA, DESBORDADO Los responsables de prensa del Inter Miami detallaron a Efe que recibieron más de 500 solicitudes para estar presentes en el DRV PNK Stadium en el debut de Messi, de las cuales únicamente pudieron aprobar casi 200.



Medios locales, también mexicanos para seguir a Cruz Azul, pero sobre todo mucha representación internacional con periodistas de Argentina, España, Canadá, Bélgica… Algunos nada habituales en la cobertura del día a día del equipo de rosa. El palco de prensa, que cuenta con 50 puestos, se quedó muy pequeño y se tuvo que reubicar a muchos profesionales de la comunicación en otras áreas del estadio. Todo un récord de acreditaciones con una cifra que desde ahora deberán acostumbrarse a manejar en la ‘Era Messi’.



EFE