Contó todo: compañero reveló actitud de Messi y relación con Griezmann

Clément Lenglet, futbolista de Barcelona, está concentrado con la Selección de Francia y habló en rueda de prensa sobre Lionel Messi, su actitud y la relación con Griezmann, quien no se ha podido adaptar.

"A Antoine le pasa lo mismo que me ocurrió a mí. El diálogo llega poco a poco. Messi tiene un núcleo muy fuerte a su alrededor, se lleva muy bien con Luis Suárez, pero es muy abierto, y el contacto llega con el tiempo. No es fácil integrarse en un club como el Barça, porque hay jugadores que tienen una experiencia común, y el Barça tiene una manera de jugar particular, con un juego posicional al que Antoine no estaba acostumbrado. Necesita tiempo de adaptación para sentirse al máximo sobre el terreno de juego", mencionó.



Por otro lado, explicó cómo es Messi en el vestuario y su actitud, elogiando al argentino y revelando sus reacciones dentro del campo.



"Se puede hablar de muchas cosas con él, no solo de fútbol. Y nos ayuda cada día. Es una persona muy tranquila. No viene a darnos órdenes ni a reprimirnos", finalizó.