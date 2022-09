PSG busca asegurar a Lionel Messi: renovación de figuras a la vista

La prensa en Francia no hace más que hablar de las posibles renovaciones que prepara el París Saint-Germain, que no quiere quedarse sin sus principales figuras pensando ya en las próximas temporadas. El año deportivo recién inició para el equipo parisino, que arrancó con pie derecho haciéndole quite a tanto rumor sobre problemas en la interna. Lionel Messi sería uno de sus objetivos.



L'Equipe mencionó que las directivas tienen acercamientos con jugadores como Marco Verratti, Marquinhos, Lionel Messi y Sergio Ramos, a quienes espera extenderles su vínculo por lo menos tres temporadas más. El caso del '10' es el más inmediato, pues terminará contrato a mediados de 2023.



Luis Campos, el director deportivo del PSG, estaría al frente de la negociación con las figuras, buscando darle continuidad al proceso que por ahora está en manos de Christophe Galtier.



"Todo el club se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento de Messi y Ramos y su implicación en el proyecto puesto en marcha", mencionó el medio francés que habla de una extensión del contrato hasta 2027. "Si la mezcla entre experiencia, competitividad y exigencia de los dos hombres sigue siendo buena, el portugués no se abstiene de ofrecerles una prórroga de dos años”.



PSG es líder de la Ligue 1 con 19 puntos, los mismos que el Marsella. Marcha invicto con seis victorias y un empate, siendo el equipo con más goles a favor (25) y el que menos ha recibido (4), en el inicio del campeonato. Una diferencia abismal co0n sus perseguidores.