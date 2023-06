Messi le pone freno al acuerdo con Al Hilal ¿Espera al Barcelona?

Lionel Messi acabó una temporada más en el PSG, en medio de las complicaciones que ha representado. El conflicto con la afición parisina estuvo presente, pues en múltiples ocasiones fue criticado y abucheado en el Parque de los Príncipes.

Para nadie era un secreto que la renovación de contrato que se esperaba con Messi en el PSG, no se iba a dar. El fin de semana pasado se despidió de París, luego de conquistar un título más en Francia. Criticado, reprochado y demás, para agregarle que su familia no se adaptó de la mejor forma al entorno de la capital francesa.



Ahora, como agente libre, se especula con su futuro. Desde hace meses, los rumores sobre su llegada a Arabia Saudita crecían, como parte de la campaña para que no solo estuviera con el Al Hilal, sino que se convirtiera en uno de los embajadores del país, buscando la candidatura al Mundial del 2030.



Con ese panorama y sin ningún tipo de vínculo contractual con el PSG, el entorno de Messi empezó negociaciones con los árabes. Sin embargo, hay una decisión de último momento, que le daría otro giro a la situación.



De acuerdo a información de Goal.com, todo estaba listo para el acuerdo con los saudíes, pero la intención del campeón del Mundial con Argentina, sería otra. Messi le pidió a sus cercanos que frenaran la negociación con Al Hilal, para retomarlas dentro de un año.



Cabe destacar que la oferta del cuadro árabe, lo convertiría en el mejor futbolista mejor pago del mundo, con un sueldo cercano a los 600 millones de euros.