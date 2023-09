Lionel Messi: la exigente agenda de partidos con Inter Miami

Lionel Messi llamó la atención este martes 12 de septiembre, pues no jugó en La Paz, en el triunfo de la selección Argentina 0-3 en su visita a Bolivia; así que la ausencia del ‘10’ fue una de las noticias de mayor impacto en el cierre de la doble jornada en Eliminatorias Sudamericanas.



El argentino decidió cuidarse, pues le dijo al técnico Lionel Scaloni que no se sentía en óptimas condiciones y ambos acordaron no arriesgar a una lesión, en la altura de La Paz.



Tal vez, el crac argentino sabía lo que se venía con su club, el Inter Miami, pues ahora viene una seguidilla de partidos en Estados Unidos, en la que Messi buscará una milagrosa clasificación a los ‘Playoffs’ y ganar otro título con su equipo.



Así, Messi tiene una extensa y exigente agenda de partidos con Inter Miami, antes de volver a jugar con Argentina en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias: ¡Serán 7 partidos en 22 días!



Así será la seguidilla de partidos de Inter Miami:



- Atlanta United vs. Inter Miami (MLS). Sábado 16 de septiembre

- Inter Miami vs. Toronto FC (MLS). Miércoles 20 de septiembre

- Orlando City vs. Inter Miami (MLS). Domingo 24 de septiembre

- Inter Miami vs. Houston Dynamo (Final de U.S. Open Cup). Miércoles 27 de septiembre

- Inter Miami vs. New York City FC (MLS). Sábado 30 de octubre

- Chicago Fire vs. Inter Miami (MLS). Miércoles 4 de octubre

- Inter Miami vs. FC Cincinnati (MLS). Sábado 7 de octubre