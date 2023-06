La MLS aguarda por Messi: vale más que 21 de las 29 franquicias

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami causó una revolución en el fútbol de Estados Unidos. El capitán del seleccionado argentino llevará a la MLS a otro plano, sin embargo, aún son varias cosas que deben mejorar para tener un torneo verdaderamente competitivo.



Así lo reflejan los valores actuales de los 29 clubes que conforman la MLS. Messi, actualmente valorado en 45 millones de euros según el portal especializado Trasnfermarkt, supera el precio de varias franquicias.

¿Cuanto valen los equipos de la MLS respecto al valor de Lionel Messi?



1. Atalanta United (60,15 millones de euros)

2. Los Ángeles FC (55,10 millones de euros)

3. New York City FC (49,93 millones de euros)

4. Philadelphia Union (49,48 millones de euros)

5. Austin FC (49,38 millones de euros)

6. Seattle Sounders FC (47,63 millones de euros)

7. Toronto FC (47,55 millones de euros)

8. FC Cincinnati (45,28 millones de euros)

LIONEL MESSI (45 MILLONES DE EUROS)

9. FC Dallas (44,93 millones de euros)

10. Orlando City SC (43,55 millones de euros)

11. Los Ángeles Galaxy (43,18 millones de euros)

12. San José Earthquakes (42,30 millones de euros)

13. New England Revolution (40,58 millones de euros)

14. D.C. United (39,95 millones de euros)

15. New York Red Bulls (38,95 millones de euros)

16. Nashville SC (38,90 millones de euros)

17. Portland Timbers (38,65 millones de euros)

18. Columbus Crew (38,63 millones de euros)

19. Charlotte FC (38,55 millones de euros)

20. Sporting Kansas City (36,70 millones de euros)

21. Colorado Rapids (35,80 millones de euros)

22. Vancouver Whitecaps FC (35,65 millones de euros)

23. Chicago Fire FC (35,35 millones de euros)

24. Inter Miami CF (34,40 millones de euros)

25. Houston Dynamo FC (33,88 millones de euros)

26. Minnesota United FC (33,33 millones de euros)

27. St. Louis CITY SC (29,00 millones de euros)

28. CF Montréal (27,05 millones de euros)

29. Real Salt Lake City (26,55 millones de euros)