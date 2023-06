¿Llegará Messi a revertir situación de Inter Miami? Panorama complejo

Esta vez Lionel Messi no se fue con rodeos y al ver que su llegada a Barcelona estaba complicada, el vigente campeón del mundo con Argentina decidió acelerar las negociaciones con Inter Miami de la MLS y en un abrir y cerrar de ojos, el astro ya estaba siendo presentado de manera oficial en el club que es dueño la leyenda David Beckham.





Tras un contrato multimillonario y muchos acuerdos comerciales, Lionel Messi tendrá la misión de demostrar toda su experiencia para hacer de Inter Miami un equipo gigante de la MLS, pues la historia del conjunto norteamericano no es larga, pero el proyecto siempre ha sido ambicioso.



Inter Miami apenas lleva 5 años de existencia en el fútbol de Estados Unidos y en ese proceso, el equipo no ha logrado sobresalir en la MLS, pese a tener grandes figuras y temporada tras temporada han fracasado.



Con el arribo de Lionel Messi a Miami, la ilusión de que el equipo de Beckham se convierta en el nuevo mejor club del mundo está latente, pues con él podrían lograr por primera vez un título.





¿A qué se enfrenta Messi en Inter Miami?



La actual temporada de Inter Miami no es la mejor y de momento, son últimos de la conferencia Este con apenas 15 puntos en 16 partidos jugados, en la que han perdido en once oportunidades y tan solo han ganado cinco veces.



Pese a los malos resultados, Inter Miami ha cobrado un nuevo aire con la llegada de Messi y pese a que el argentino debutaría en Inter Miami a partir del mes de julio, la motivación de mejorar podría ser inmediata.



Inter de Miami está a seis puntos del noveno lugar que tiene Charlotte y que da cupo a los playoffs de 16avos de final y aún le quedan seis partidos en disputa, es decir, 18 puntos para culminar esa primera fase y de dársele algunos resultados, podría conseguir el cupo a las finales para que ya con Messi en cancha, puedan soñar con el anhelado título. Sin embargo, bastaría un milagro para que el nuevo club del campeón del mundo logre dicha buena forma.



Así las cosas, Messi no tendría su mejor experiencia llegando, pero le serviría para que se empiece a acoplar a ese nuevo fútbol y lograr proyectarse para el inicio de la temporada 2024 con más ambición en este club para revertir la difícil situación que ha vivido en su corta historia el conjunto de Miami.