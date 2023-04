¿Realmente lo está considerando? Messi y el cálculo de Arabia Saudita

Al comienzo parecía una locura. Pero ¿qué locura que involucre 400 millones de dólares no debe ser considerada?

Es lo que, según se dice en Argentina, está haciendo Lionel Messi con la oferta de Al Hilal que lo llevaría a la Liga de Arabia Saudita... sí la misma de Cristiano Ronaldo en el archirrival, Al-Nassr.



Según el canal ESPN de Argentina, una fuente familiarizada con las negociaciones ha informado que "hay una probabilidad cada vez mayor de que Messi, quien encabeza la campaña de turismo Visit Saudi, se mude a la Liga Profesional Saudí, y ha puesto la probabilidad en un "50-50".



Las conversaciones habría empezado a a finales del año pasado y el interés de fondo es el mismo que llevó a Cristiano Riad: el país quiere impulsar su liga profesional para buscar la sede de un Mundial, siguiendo los pases de Catar.



A su favor hay varias coincidencias: según varios medios franceses, la renovación de Messi en PSG es prácticamente improbable; la situación económica del FC Barcelona sigue siendo caótica y pocos apuestan a que pueda solucionarse en tres meses, cuando se abre el mercado de verano, para repatriar a su gran figura; para colmo la oferta de Inter Miami, que sería la preferida de la familia del campeón mundial, no llegaría ni de lejos a la de los árabes.

Habrá que ver qué decide y si al final es posible revivir los duelos Messi vs Cristiano Ronaldo. Problemas de dinero, como en todas las demás ligas del mundo, no hay. Falta ver si, a sus 35 años, quiere el 10 una aventura tan exótica.