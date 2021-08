¡Adéu, Leo Messi! Medios españoles entregaron las razones de su salida

Los principales medios de España indicaron este jueves que la renovación del '10' argentino, Lionel Messi, se alejaba más y más. Minutos después que se refirieran al enredo en la negociación, el FC Barcelona entregó la noticia: "Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona". Una baldado de agua fría para los hinchas azulgranas.



¿Qué fue lo que pasó?



Marca, uno de los medios más importantes de España, entregó la primicia diciendo que "Messi está más fuera que nunca", refiriéndose a un cambio radical en la renovación. Según indicó el portal deportivo, los desacuerdos tuvieron que ver en la conformación de la plantilla, que no terminó de gustarle al '10' y no la veía competitiva. "Messi quería unos refuerzos que no podían llegar", aseguraron. Uno de ellos sería su compañero de selección, Cristian 'Cuti' Romero, quien finalmente pasará al Tottenham.



El medio catalán Sport, también había hecho referencia a la "situación irreversible" que llevó a la partida de Lionel Messi. "Frenazo inesperado a la renovación", tituló la noticia minutos antes del anuncio oficial del club. Allí mencionan que la firma estaba casi lista después de las primeras reuniones, las cuales sostuvieron el miércoles, pero algunos inconvenientes en su inscripción, terminaron trabando todo lo que se había adelantado.



Las razones que expuso el FC Barcelona fueron claras: "obstáculos económicos y estructurales" frente a la normativa en la Liga de España.



Cabe recordar que Leo disfrutó en familia de sus vacaciones, después de ganar la Copa América en Brasil, donde además terminó como uno de los goleadores del torneo. Pasó unos días en Miami y luego en Ibiza, donde compartió con varios jugadores del PSG. En los últimos días había arribado a Barcelona para definir su continuidad. No salió como se esperaba y el ídolo se despide tras toda una vida en el club.



¿A dónde llegará la magia de Messi? Desde hace algún tiempo se habla de la posibilidad de ver a Leo con la camiseta del París Saint-Germain, y su estrecho vínculo con varios de sus jugadores, como Ángel Di María y Neymar, permite pensar que así será. Amanecerá y veremos...