Lionel Messi se refirió a su retiro: confesó cuándo será el momento

Lionel Messi es en la actualidad el mejor futbolista del mundo y después de ganar la Copa del Mundo con Argentina, el astro se catapultó como una leyenda, logrando el respeto de muchos aficionados y rivales.





Pese a tener 36 años y estar en una Liga como la de los Estados Unidos, el astro argentino ha demostrado que eso no es impedimento para bajar su nivel, logrando con Inter Miami alcanzar el título de Leagues Cup y con el que aspira esta temporada alzarse con la MLS.



Con su buena actualidad, aún no se conocía cuándo será el último show de Lionel Messi y para despejar dudas sobre ello, el argentino otorgó una entrevista en el podcast BigTime de Arabia Saudita, dejando claro cuándo será el momento para su retiro.



"Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer", reveló Messi.



Messi no piensa en la fecha de su retirada ⤵️



🗣️ "Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad".



🗣️ "Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer". pic.twitter.com/79yUSkzIzj — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 27, 2024

De igual manera, dio más detalles sobre ese momento y cree que el momento adecuado será cuando ya no se sienta útil para sus compañeros, ese día parará.



"En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros, dejaré de jugar, pero siempre uno debe intentar cuidarse, comer bien, descansar, de hacer trabajo preventivo y con los años cada vez más", dijo Messi.

De esta manera, Lionel Messi continuará su carrera como futbolista y aún no hay fecha de retiro exacta, pues muy seguramente trabajará para defender el Mundial de Argentina en 2026, así que el argentino tendrá muchos años de actividad por delante.