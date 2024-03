Messi, sería baja en Inter Miami por molestias: plan de Argentina

Inter Miami jugó el partido contra Nashville por la Champions League de la Concacaf y el astro argentino fue titular e incluso anotó un gol, pero terminó jugando apenas 49 minutos por una molestia física que sufrió durante el encuentro.

Luego de la clasificación a cuartos de final de la competencia, el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino explicó el motivo de la salida de Messi y preocupó a toda Argentina de cara a los amistosos.



"Messi tiene una sobrecarga en el posterior derecho, entonces no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando. Entonces, preferimos que salga del partido. Evaluaremos e iremos viendo cómo él evoluciona", dijo Martino.



🗣️ Tras la clasificación de #InterMiami a los cuartos de la #ConcacafChampions, el Tata se refirió al estado físico de Leo:



🎙️"Messi tiene una sobrecarga en el posterior derecho, entonces no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más,… pic.twitter.com/cNUqTXKvC2 — TyC Sports (@TyCSports) March 14, 2024

Ante esta situación, Lionel Messi no sería tenido en cuenta en Inter Miami contra DC United, equipo al que enfrentarán el próximo domingo 17 de marzo y la razón es porque se le dará descanso debido a su convocatoria a la Selección Argentina.



Así las cosas, Messi seguramente será baja en ese juego, buscando llegar con cargas liberadas a los amistosos con su Selección, pero Inter Miami sufrirá más de la cuenta, pues el 23 su club jugará contra New York Red Bulls, fechas en las que se cruza con amistosos de los argentinos.



De confirmarse su baja ante DC United, Messi no volvería a jugar con Inter Miami sino hasta el mes de abril, así que se perderá dos partidos consecutivos con Inter Miami.



Tras ese descanso, Lionel Messi se concentrará con Argentina para estar en amistosos contra El Salvador y Costa Rica, partidos que serán el 22 y 26 de marzo, respectivamente, pero habrá que esperar si puede participar de los juegos preparatorios para Copa América.