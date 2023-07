Lionel Messi volvió a frotar la lámpara: triunfo del Inter Miami

El Inter Miami mejora y este martes ha ganado su segundo partido consecutivo desde que debutó Lionel Messi. El argentino fue titular por primera vez con su nuevo equipo y solo necesitó 22 minutos para convertir un par de goles, dar una asistencia y ayudar así a ‘despachar’ con un 4-0 a un Atlanta United rendido a su talento.



Los de Gerardo Martino, que también puso de inicio a Sergio Busquets y al venezolano Josef Martínez, se clasificaron matemáticamente como primeros de grupo a la ronda de dieciseisavos de la Leagues Cup.

El finlandés Robert Taylor Wolff redondeó la exhibición con otro doblete. Fue un partido de reencuentros: el de Martino ahora como rival de su antiguo equipo con el que se llevó la MLS Cup en 2018. Y el de los campeones del mundo Messi y Thiago Almada. La primera llegada fue para Atlanta United con una internada en profundidad del griego Giorgios Giakoumakis, que buscó el centro en boca de gol para Tyler Wolff adelantado con Drake Callender vencido.



Igual que el viernes frente al Cruz Azul, el peligro en los primeros minutos lo aportaron los visitantes. Brooks Lennon se sumó aprovechando el agujero defensivo que todavía es este Inter Miami pero su balón golpeó en la madera.



Sin embargo, la calidad y la excelencia vestían de rosa y la conexión de la Masía originó que Busquets encontrara el espacio para la carrera de Messi, que ganó la espalda de la defensa de Atlanta. La definición del argentino se estrelló en el vertical pero el rechace le fue a su pierna derecha y convirtió de primeras para inaugurar el luminoso.



El partido cambió y Miami igualó la pelea por la posesión que en los primeros compases fue monopolio de los visitantes. Con el encuentro abierto, hubo más espacios y mejores lecturas del Inter Miami en las botas de sus nuevas figuras. Messi tuvo otra de sus arrancadas desde el centro del campo en el minuto 22. La cara de pánico se apoderó de los defensas rivales mientras Robert Taylor le ofreció sus servicios a la izquierda.



Se la dio el argentino y se la devolvió de primeras el finlandés, pared exitosa con la complicidad de un Josef Martínez que cruzó el área para arrastrar a los defensores del United. Fue un balón a placer, de los que Messi no perdona, para ampliar la distancia en el marcador. Almada trató de reactivar a los suyos y canalizar el ataque visitante, pero tuvo poco acompañamiento. A ocho minutos para el descanso, optó por buscar portería pero su disparo se marchó desviado.



TAYLOR SE CONTAGIA DE MESSI Incorporar una estrella de este calibre hace mejores a los compañeros. Taylor se destacó como ‘el otro goleador’ de la era Messi en Inter Miami y también repitió igual que ante Cruz Azul. La jugada la inició el argentino, la preparó Benjamin Cremaschi y la aseguró el finlandés para hacer el tercero antes del descanso.



No concretó ninguna Atlanta en la reanudación y fueron castigados por otra genialidad de Messi, que condujo una contra de Inter Miami en el 53 y la sirvió a la izquierda del ataque por donde galopaba Taylor. El escandinavo la cruzó con la izquierda al palo contrario y dejó sentado al portero Brad Guzan.



La química entre Messi y Taylor es total y parece que llevan jugando juntos una década. Atlanta modificó su once dando entrada al venezolano Ronald Hernández y al colombiano Edwin Mosquera. Estaban obligados a ir al ataque y esto abrió mucho el campo. Almada hizo de las suyas generando ocasiones, pero sin concretar.



Quien también seguía leyendo a las mil maravillas los espacios era Messi, que se convirtió en un crupier de lujo que suministró balones y oportunidades de gol a sus compañeros. En un cambio múltiple en el minuto 72, Busquets fue sustituido para recibir algo de descanso. Messi aguantó todavía unos minutos más y se fue ovacionado al banquillo en el 78.



ALMADA NO CUMPLIÓ ANTE CALLENDER Una falta de Martínez al borde del área dio a Almada la oportunidad de imitar a Messi desde exactamente el mismo lugar desde el que transformó su gol de falta del viernes. La cambió de palo y Callender la desbarató.



El joven argentino tendría aún una más para anotar, desde los once metros tras penalti y expulsión del sueco Christopher McVey en el 86. Sin embargo, Callender volvió a adivinarle la intención. El gran beneficiado de esta goleada, aparte de Inter Miami, es Cruz Azul, que para clasificar le sirve incluso el empate este sábado cuando visiten al Atlanta United. De nuevo hubo famosos presentes para disfrutar de cerca a Messi y en primera fila se pudo ver a artistas como Camila Cabello, DJ Khaled o Diddy.



EFE