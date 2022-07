¿Leo Messi en la Premier League? Exjugador del City armó el debate

Danny Mills, exfutbolista inglés que vistió la camisetas del Leeds y Manchester City, se refirió a la posibilidad que Lionel Messi llegue a uno de los grandes clubes de la Premier League. Dejó clara su postura sobre el '10' argentino, quien según él no tendría lugar en ninguno de los seis más importantes: Man. City, Liverpool, Man. United, Tottenham, Chelsea y Arsenal. El que no compartió su postura fue el exdelantero del Aston Villa, Gabby Abgonlahor.

En medio del mercado de fichajes, TalkSport abrió el debate sobre la posibilidad de ver a Messi en un club inglés. ¿Lo imaginan con la camiseta del City o del Liverpool? Pues el que no lo contempla es Danny Mills, exjugador celeste, quien valoró a Leo como el mejor del mundo, pero cree que no tiene un lugar en unos de los grandes.



"Estamos hablando de la Premier League, ¿no somos realistas? Liverpool no lo aceptaría, City no lo aceptaría. Tottenham no lo aceptaría, no, no creo que lo hicieran", y mencionó que "los números de Ronaldo pueden ser un poco mejores y él es más un gran jugador y todo lo demás, pero, en términos de un futbolista puro, Messi es el mejor. Pero, ¿tomarías a Messi ahora en tu equipo? Probablemente no".



Contrario a Mills, Gabby Abgonlahor sí le dijo al medio inglés que Messi tiene un lugar en cualquiera de los grandes. "Messi incluso suma fuera de la cancha en términos de ventas de camisetas e ingresos. La temporada pasada no estuvo motivado en el PSG pero si fuera al Man City con Pep Guardiola, o con Klopp, verías a un Messi diferente. Todavía tiene esa calidad”, dijo.