Messi revela las razones de su llegada al PSG: así fue su presentación

Luego de una semana de idas y vueltas, finalmente, Lionel Messi fue anunciado como nuevo jugador del PSG. Este miércoles, el astro argentino fue presentado de manera oficial ante los medios y fue allí en donde reveló los motivos que lo llevaron a fichar por el equipo francés tras su polémica y sorpresiva salida del Barcelona.

"Tengo gente amiga y conocida en el vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene el PSG se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno tiene. Tanto el PSG como yo buscábamos los mismos objetivos y ojalá seamos más fuertes ahora. Obviamente, una de las causas fueron el vestuario, Neymar, Di María y Paredes, que los conozco. Eso hizo mucho para elegir este lugar”, dijo el 'la pulga', quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por Nasser Al-Khelaïfi, dueño del equipo.



Además de tener amigos en el vestuario, Messi dejó claro que una de los motivos que lo acercaron al PSG fue la Champions League, título que espera conseguir en su nueva etapa como jugador galo.



"París estuvo cerca de la Champions pero es difícil. Hay un grupo unido, pero hace falta algo de suerte. No siempre gana el mejor, ha pasado que los mejores a veces no se hicieron con la Champions. Es una competición especial y eso la hace tan linda, tan importante. Que todo el mundo la quiera. Llego a un equipo prácticamente hecho. Como ya dije estuve muy cerquita de ganar. Yo vengo a ayudar, con mucha ilusión, con más ganas que nunca. Mi sueño es levantar otra Champions y caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo".



Sobre el cuerpo técnico que encabeza Mauricio Pochettino, Lio explicó que tuvo mucho que ver para tomar la decisión de jugar en el PSG, pues el hecho que sea argentino 'facilitó las cosas' para concretar su llegada.



"Hablamos con Pochettino. Le conozco desde hace mucho tiempo. Que seamos los dos argentinos facilita las cosas. Obviamente hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Como dije, el cuerpo técnico y el plantel hizo mucho para que yo eligiera este club".



Messi no olvida al Barcelona y en la rueda de prensa dio detalles de su salida del club y el difícil momento que pasó junto a su familia tras conocer la decisión de la no renovación.



"Todo lo que me pasó es lo que vos definiste. Duro y rápido. Fue emocionante con todo lo que me tocó vivir que no se deja atrás de un día para otro. Nos toca una nueva vida. Estamos muy contentos de estar acá. Pasé por muchos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito. Lo asimilamos como podía cada uno"



"Antes de irme sin saber donde iba se lo dije al aficionado, siempre voy a estar agradecido. Fueron muchos años. Ellos sabían que iba a venir a un equipo fuerte y que iba a luchar la Champions. Me conocen. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No tenía dudas de que el París tiene los mismos objetivos de seguir siendo más grande. No se si nos vamos a enfrentar. Por un lado será lindo volver a Barcelona. Ojalá sea con gente cuando se pueda. Por otro lado, sería muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Es fútbol, puede pasar, ya veremos".



Mensaje de Nasser Al-Khelaïfi



Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG, fue el encargado de presentar al Lionel Messi ante el mundo y con un emotivo mensaje, lleno de elogios, se mostró contento por el fichaje de uno de los mejores jugadores de la historia.





"Es fantástico para nosotros. Todo el mundo sabe quien es Leo, el único en ganar seis Balones de Oro. Leo tiene magia y es un ganador. Es emocionante para todos los aficionados y todos los fans en el mundo. Hace 10 años les dijimos que teníamos mucha ambición y estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hoy. Leo me gustaría agradecerte tu trabajo para conseguirlo. Leonardo, Jean Claude, estoy muy orgulloso de ti. Me estoy saltando todo el discurso. También a la gente de comunicación y todos los que están detrás. También a nuestros socios comerciales por creer en nuestro proyecto. Hoy es un día emocionante, pero todavía no hemos ganado nada. Esto es el inicio. Tenemos a alguien que ha ganado mucho y que traerá más trofeos con nuestro equipo fantástico. Le quiero dar la gracias a Leo por unirse. Veo a tus hijos muy felices en París y espero que sean felices", precisó.