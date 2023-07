Así se dio el fichaje de Messi al Inter: un proceso de cuatro años

Lionel Messi sorprendió y rompió el mercado de fichajes en el entorno del fútbol. Inter Miami lo recibió por todo lo alto, como la figura del fútbol mundial que es. El DRV PNK stadium se vistió de gala para su recibimiento, presentación oficial y a trabajar, para mejorar los resultados del equipo en la MLS.



Desde hace meses se cuestionaba qué iba a pasar con el argentino, si su deseo de regresar al Barcelona se completaba, en medio de la tormenta interna que sigue viviendo el club catalán, buscando solventar el tema financiero. No hubo tal acuerdo y recibió la oferta desde la MLS.



Pese a lo que conlleva una negociación, de esta entre Messi y el Inter Miami, hay que decir no se empezó a gestar hace unos meses, cuando su contrato con el PSG estaba por vencer.

De acuerdo a información de Paul Tenorio, en el artículo de The Athletic, la denominada ‘Operación Messo’ arrancó desde hace más de cuatro años, entre contactos formales e informales, que desembocaron en que el campeón del mundo firmara con los norteamericanos.



Todo arrancó cuando Inter Miami, proyecto que anunció a David Beckham como su propietario, inició formalmente como franquicia de expansión, el 30 de enero del 2018. Messi en ese momento felicitó mediante un video la iniciativa.



Las reuniones formales iniciaron en septiembre del 2019, cuando la cúpula del Inter encabezada por Beckham, Jorge Mas, el otro propietario y el exdirector deportivo Paul McDonough se reunieron con Jorge Messi, para establecer un vínculo y llevarlo en un futuro a la MLS.



La salida de Lionel Messi del Barcelona en el 2021 fue un aviso para los norteamericanos. El argentino firmó por dos años con el PSG, con chance de un tercero periodo, el cual no se tomó finalmente. En noviembre del 2022, se dio una reunión de los hermanos Mas con Don Garber, Comisionado de la MLS, comunicando en sociedad su intención de fichar a Lionel Messi.



Y es que Jorge Mas, durante la final del Mundial entre Argentina y Francia, fue visto en el palco del estadio de Lusail junto a la familia de Lionel Messi, tomándose fotos y compartiendo el título de la Copa del Mundo.

Incluso, la entrada de Apple, quien transmite la MLS, sostuvo una reunión con los dueños de la liga para formar sociedad y traer a Messi al Inter Miami.



Finalmente, en mayo se reunieron nuevamente Jorge Messi y Jorge Mas, ante los rumores de salida del argentino del PSG. Todo llevó a la entrevista que tuvo el astro con Mundo Deportivo y Sport, hace más de un mes, donde descartó la oferta del Al Hilal y tomaba rumbo a Estados Unidos.



El 15 de junio fue la fecha donde se formalizó todo por parte del Inter, cuando comunicaron en sus redes sociales que el acuerdo era oficial y sería nuevo jugador del Miami.