Polémica: fichan a jugador que estuvo preso por violencia familiar

El centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra fue presentado este viernes como nuevo fichaje del Atlas mexicano para el torneo Apertura 2020, tras un escándalo de violencia familiar que lo llevó a la prisión en marzo pasado.



“Quería una nueva oportunidad y ha llegado con Atlas, he sentido el cariño de la afición en redes sociales, estoy ilusionado con este nuevo reto, voy a dar todo de mi para demostrar en la cancha junto con todos los compañeros", declaró en una videoconferencia.

El delantero, de 29 años, fue separado del América tras los problemas legales que enfrentó en los tribunales mexicanos acusado de violencia familiar, tentativa de aborto y feminicidio contra su pareja, cargos que su mujer retiró tras una negociación. El atacante señaló que pudo despedirse de sus compañeros y del cuerpo técnico americanista y aseguró que no le preocupan los rumores ni las críticas de los aficionados.



El presidente del club rojinegro, Pedro Portilla dijo que decidieron contratar a Ibarra por su calidad futbolística y con base en la sentencia de las autoridades judiciales mexicanas que declararon inocente al jugador y al “arrepentimiento" que este ha mostrado tras la denuncia de violencia familiar.



“Nuestro equipo de abogados hizo una investigación profunda, tomamos la decisión basados en que la autoridad judicial decidió declarar a Renato inocente y en la palabra del jugador que ya expresó su arrepentimiento y expresó que no incurrió en ningún tipo de agresión física", dijo Portilla.



El directivo confirmó que el ecuatoriano realizará cursos de capacitación, trabajo de voluntariado y “campañas a favor de la mujer" como parte de su compromiso con el club. El jugador llega al Atlas por un año en calidad de préstamo como una de las dos contrataciones del club que incorporó además al volante argentino Ignacio Malcorra y mantiene la base de jugadores del torneo pasado.



El sudamericano de 32 años se incorporó con los “Zorros" luego de su paso de dos años por los Pumas UNAM del entrenador español Míchel. El centrocampista afirmó que decidió firmar con Atlas motivado por su afición y la historia que respalda al club y prometió que buscará resultados en la cancha para regresar la confianza que la directiva ha tenido.



“Tenía ganas de llegar, me ha tocado jugar varias veces contra el equipo, me gusta el ambiente que se crea en el Estadio Jalisco, la historia que tiene el club reconocido a nivel mundial, uno se va a entrenar y dar lo máximo para estar a la altura de la institución", expresó. Tras una breve temporada de preparación en el Caribe mexicano, Atlas debutará este sábado en la Copa por México, torneo amistoso previo al torneo Apertura.