Liga de México toma primeras medidas: adiós a las barras visitantes

El presidente de la liga mexicana de fútbol, Mikel Arriola, anunció este domingo que en los partidos del campeonato ya no se permitirá la entrada a los estadios de las barras de los equipos visitantes.



"Las barras de equipos visitantes, a partir de hoy, no van a poder ir a los estadios, esta determinación vamos a llevarla a ratificación en la próxima junta con los dueños de los equipos", dijo el presidente en conferencia de prensa.

Ésta es una de las acciones que implementará la liga mexicana luego de los hechos de violencia que se dieron el sábado durante el juego entre Querétaro y Atlas en el estadio La Corregidora, ubicado a 215 kilómetros al norte de la Ciudad de México.



Al minuto 63 una pelea entre hinchas de ambos equipos que se inició en las tribunas pasó a la cancha; los jugadores se refugiaron en los vestuarios y el árbitro dio por terminado el encuentro. Las imágenes de violencia, con seguidores ensangrentados dieron la vuelta al mundo. Arriola también mencionó que mientras se desarrollan las investigaciones la plaza de Querétaro quedó inhabilitada.



"El estatus de suspensión es a partir de hoy; no puede haber fútbol aquí en Querétaro. La Comisión Disciplinaria resolverá qué va a pasar con el estadio y como medida previa no habrá actividad futbolística aquí", sentenció.



El directivo esquivó la pregunta sobre si este acto podría poner en peligro que México sea una de las sedes, junto con Estados Unidos y Canadá, de la Copa del Mundo de 2026. "El hecho desde luego ha sido extraordinario en lo mediático y el reto a corto plazo es generar respuesta clara; dar un castigo efectivo y en esa forma revertir este proceso tan grave que desgastó nuestra imagen", explicó.



Mikel Arriola dijo que el próximo martes la liga tendrá una reunión extraordinaria con los dueños de los 18 equipos para determinar las acciones a tomar, así como las fechas para la continuación del campeonato. "En la asamblea trataremos las relaciones de los equipos con sus grupos de animación para que estos acudan o no a un partido de fútbol".



La liga suspendió los tres partidos de este domingo que faltaban en la novena jornada y la actividad de la fecha nueve de la liga femenina. Arriola informó que el reporte oficial de lesionados es de 26 heridos: dos mujeres y 24 hombres. Tres ya fueron dados de alta, tres más están en urgencias; uno en terapia intermedia y el resto se reporta estable.



EFE