¡Esta vez se salvó! Polémica decisión sobre Neymar por posible racismo

Neymar Jr se salvó. El fallo que pudo ser el final de su año 2020 terminó en nada, según la información que llega desde Francia.

La Liga de Francia decidió no castigarlo a él ni al español Álvaro González tras el incidente en el que hubo insultos y presuntos actos de racismo.



Neymar fue expulsado tras un duro enfrentamiento con el jugador de Marsella en la que, según el atacante de PSG, fue víctima de comentarios racistas. Sin embargo, Sakai lo acusó de haberlo llamado "chino de mierda", lo que provocó una investigación de las autoridades disciplinarias de la Liga 1.



Ambos se exponían a un castigo de 10 partidos, lo que los condenaba a no jugar más en 2020.



Aunque hubo videos de prueba de los insultos subidos de tono y se esperaba un castigo ejemplarizante, la Liga decisión que no había pruebas contundentes y decidió no castigar a nadie. Muchos analistas locales lamentaron la decisión.



Y al final la situación no pasó del susto y es una buena noticia para Neymar, quien actualmente se encuentra lesionado.