Buena pelea por la punta en algunas de las principales ligas europeas

La temporada 2019-2020 está siendo muy aguerrida en España, Italia y Alemania, tres de las principales Ligas de Europa. Con dos o tres equipos, la disputa por definir al líder es un cabeza a cabeza constante fecha tras fecha.

Bundesliga

Bayern es el equipo que habitualmente galopa en Alemania, pero esta temporada no está siendo así. Aunque es líder con 46 puntos, Leipzig no le está dejando el camino nada fácil y tiene 45 unidades. Un poco más abajo están Borussia Dortmund y Borussia Monchengladbach con 42 puntos.



El equipo de Múnich vive una temporada atípica, pero sigue comandando la tabla de posiciones a falta de once fechas.

Liga de España

Real Madrid y Barcelona están otra vez peleando cabeza a cabeza por el liderato, que en este momento lo tiene el equipo merengue. Con 53 puntos está el equipo merengue, mientras que los culés tienen 52 unidades.



Pero la lucha no es solo en la punta. Getafe (42), Atlético (40), Sevilla (40), Villarreal (38), Valencia (38), Real Sociedad (37) están peleando por los puestos de Champions League y Europa League.

Serie A

Es quizás la Liga más apretada de toda Europa. Juventus es líder con 57 puntos, Lazio tiene 56 unidades e Inter tiene 54, lo que hace la lucha por la punta muy apretada.



En el último fin de semana Lazio venció a Inter y se montó en la segunda casilla, pero Juventus aún deberá enfrentar a estos dos equipos y así defender su liderato.