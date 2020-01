Leicester no pudo con Aston Villa: 1-1 en semifinal de Copa de la Liga

El Leicester y el Aston Villa empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra protagonizada por el guardameta noruego Orjan Nyland, que mantuvo con vida al equipo de Dean Smith en una eliminatoria que se decidirá en el choque de vuelta.

Parece que el guardameta escandinavo escuchó los cantos de sirena que indicaban el aterrizaje de Pepe Reina en el Aston Villa. Para marcar territorio, Nyland se desmarcó con una gran actuación que evitó males mayores para sus compañeros.



Hasta en cuatro ocasiones, y casi siempre ante Jamie Vardy, evitó la victoria del Leicester. Y es que equipo de Brendan Rodgers se las prometía felices ante uno de los equipos que pelea por no perder la categoría.



El Aston Villa, un sólo punto por encima de las posiciones peligrosas de la Premier League, tenía poco que perder y mucho que ganar. El pase a la final, probablemente frente al City, que superó 1-3 al United en la otra semifinal, es un premio muy goloso que vale casi un título.



El Aston Villa se puso en ventaja con un gol de Dean Smith. Un contragolpe bien llevado por el holandés Anwar El-Ghazi que acabó con un remate con la punta del pie derecho del lateral derecho Guilbert que no pudo salvar el danés Kasper Schmeichel.



Así se cerró el telón de la primera parte para ambos equipos, que en la reanudación volvieron a la casilla de salida con el Leicester otra vez dominador.



Sin embargo, en esta ocasión, el Aston Villa cerró mejor sus puertas y hasta el minuto 65, no volvió a probar a Nyland. Lo intentó Maddison, pero otra vez chocó contra el muro noruego, que respondió con paradas a los rumores de la llegada de Pepe Reina al club.



Al final, fue Kelechi Ihenacho, pocos minutos después de sustituir a Ayoze, quien derribó el muro escandinavo del Aston Villa. La presión del Leicester funcionó con un robo de balón que acabó en los pies del nigeriano, muy acertado tras cruzar bien la pelota ante Nyland. Incapaz de detener esa pelota, Nyland no pudo evitar un empate merecido que aún pudo deshacer Vardy.



El incombustible delantero del Leicester rozó el segundo con un disparo que golpeó en un lateral de la portería del Aston Villa. No hubo mucho más. Ambos equipos firmaron la paz y dieron el empate por bueno. La semifinal se decidirá en la vuelta.