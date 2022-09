Imponente cifra: latinos impulsan el fútbol en Estados Unidos

Los latinos impulsaron un crecimiento de seguidores del fútbol en Estados Unidos del 52 % en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2019, según un informe divulgado este martes por NBCUniversal Telemundo Enterprises.

El informe titulado "The Future Is Fútbol" (El Futuro es Fútbol) fue elaborado con el objetivo comprender el cambio en la importancia del balompié entre los deportes estadounidenses y el papel que desempeñan los latinos en este fenómeno. El estudio, llevado a cabo por la consultora Gallup, subraya que el fútbol tiene un estimado de 85 millones de seguidores adultos en EE.UU.



El incremento de seguidores del 52 % entre 2012 y 2019 contrasta con el del 27 % para el baloncesto y del 8% para el béisbol durante este período. De acuerdo con el informe, la Copa Mundial de la FIFA se considera más importante entre los espectadores hispanos que cualquier otro evento deportivo, incluido el Super Bowl, la Serie Mundial o los Juegos Olímpicos. La FIFA informó que la Copa Mundial de la FIFA 2018 llegó a más de la mitad de la población mundial con 3.570 millones de espectadores. En ese año, la Copa Mundial de la FIFA tuvo su mayor desempeño en 32 días en la historia de los medios en español de EE.UU., con un alcance de audiencia total de 37 millones personas.



El informe destaca que los aficionados al fútbol en EE.UU. gastan un 7 % más que el aficionado estadounidense promedio en ropa, entradas y equipamiento deportivo de sus equipos. Los latinos han impulsado cambios en la población de EE.UU. durante la última década y, a medida que crece su influencia, también lo hace la popularidad del fútbol, subraya el estudio. Entre los latinos mayores de 16 años, casi las tres cuartas partes (73 %) dicen ser seguidores del fútbol.

EL ESPAÑOL ES EL IDIOMA DEL FÚTBOL

Más de la mitad (53 %) de los latinos mayores de 16 años y casi 1 de cada 3 no latinos (29 %) en EE.UU. dijeron que planean ver la Copa Mundial de la FIFA 2022. Destaca que el 61 % de los espectadores hispanos de la Copa Mundial aseguraron que si su equipo ganara la Copa Mundial su euforia sería una experiencia más emocionante que conseguir el trabajo de sus sueños o, incluso, casarse. Otro dato relevante es que más de la mitad (57 %) de los hispanos dijeron que han reorganizado sus prioridades para ver un partido importante, incluyendo faltar a eventos familiares o al trabajo.



Las reuniones de fútbol, incluso, son tan trascendentales para los entusiastas latinos que clasifican el evento en segundo lugar después de la Navidad, y por encima del Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. El estudio subraya el poder del español para la mayoría de los seguidores latinos, ya que el castellano es considerado el idioma y la cultura del fútbol. Más de la mitad (56 %) de los espectadores hispanos de la Copa Mundial prefieren ver la Copa Mundial de la FIFA en español e, incluso, 1 de cada 5 hispanos que hablan principalmente en inglés preferiría verlo en la lengua de Cervantes.



El español no es exclusivo de los hispanos, porque el 17 % de los espectadores del torneo no latinos dijeron que también verían algunos de los partidos en castellano, un aumento del 12 % con respecto a 2018. De acuerdo con un estudio de neurociencia cerebral realizado entre hispanos bilingües de EE.UU., ver un partido de la Copa Mundial con comentarios en español les gustó un 15 % más, manteniendo a los aficionados pegados a la pantalla por más tiempo que los que vieran en inglés.



Además, los efectos de los comentarios de juegos en español también se trasladaron a la publicidad, ya que según el estudio el mismo anuncio, cuando se reprodujo en español, tuvo un 19 % más de atracción y un 49 % más de intensidad emocional en comparación con la versión en inglés. La muestra para el estudio de basó en 1.351 entrevistas entre 967 latinos y 384 no latinos de seguidores del fútbol en EE.UU. y se llevó a cabo en febrero de 2022.