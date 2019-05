Las verdaderas razones de la salida de Arjen Robben del Real Madrid

Arjen Robben concedió una entrevista en la que dio a conocer las verdaderas razones de su salida del Real Madrid. El jugador holandés pasó a Bayern Múnich y terminó escribiendo historia en el club alemán.

El jugador holandés dejó claro que la llegada de Cristiano Ronaldo no fue lo único que definió su salida del Real Madrid. El regreso de Florentino Pérez supuso un gran cambio en el manejo de las situaciones al interior del club merengue.



“Fue muy difícil para mí en ese momento por el cambio de presidente del Real Madrid. Me sentía muy bien y creo que estaba jugando bien, pero cuando el tema directivo llega el juego y sabes que no tendrás la misma oportunidad, tienes que tomar una decisión sobre si quieres seguir peleando o ir a otro lugar a continuar tu carrera. Bayern Munich tocó la puerta y realmente querían ficharme. Siempre es bueno cuando un club grande hace algo así y por eso terminé aceptando”, aseguró Robben en la entrevista que concedió a "Goal".



Luego el holandés dio la razón a la dirigencia que tenía que recuperar el dinero invertido luego de que en 2009 compraron a varios jugadores de gran calidad: “No solo fue por la llegada de Ronaldo. Florentino volvió como el presidente del club y compró no solo a Ronaldo, sino a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. Real Madrid gastó mucho dinero y nos dijeron que necesitaban recuperar algo de dinero cerrando ventas en transferencias. Podían conseguir una buena cantidad de mi fichaje, así que quisieron venderme. Fue difícil para mí porque tenía una buena relación con el entrenador (Pellegrini) y tuve la mejor pretemporada de mi carrera. Estaba en una buena forma, pero después tomé ese gran momento para el Bayern Munich”.



El paso de Robben por el Real Madrid no fue el más destacado, sin embargo, el jugador aseguró que salir de la casa blanca fue una de las mejores decisiones. Su llegada al Bayern Múnich le dio un estatus de ídolo para la hinchada del club bávaro.